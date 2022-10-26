وزير الصحة: قوائم الانتظار تجاوزت 1.3 مليون عملية تدخل جراحى بـ12 مليار جنيه

كتب محمود حسين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن قوائم الانتظار تجاوزت المليون و300 ألف تدخل جراحى فى 3 سنوات بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك فى كل المحافظات.

وأضاف وزير الصحة، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى رفعت قبل قليل، أن قوائم الانتظار شملت عمليات عديدة منها قسطرة طرفية وقلب مفتوح وغيرها، وتم إجراء 63 ألفا و987 عملية قلب مفتوح فى كل المحافظات، فى محافظة المنيا 51 ألفا و770 عملية جراحية، والقاهرة 206 آلاف، والجيزة 118 ألف، والشرقية 54 ألفا.

وأشار إلى أن مستشفيات التأمين الصحى يتردد عليها سنويا ومسجل فيها 65 مليون مواطن، وعدد الترددات واللجان الطبية بشكل يومي فى مختلف الأمراض فى 36 مستشفى عمليات جراحية تتم على مدار الساعة، ما يتم من خلال منظومة التأمين الصحى خدمات كثيرة جدا، ننظمها مع زملائنا فى هيئة التأمين الصحي".

وتابع: "التأمين الصحي ليس بالضرورة يشتغل فى مستشفياته فقط لأنها مبنية على شراء الخدمات، ونوافق على مواضوع بروتوكلات العلاج لكن خطوط العلاج المطبقة حاليا هى خطوط متقدمة جدا يقرها لجان متخصصة فى هذا المجال ونحدث فيها تباعا لأن هذه الأدوية ليست أدوية موجودة عبر الزمن، ونعمل على تطوير منظومة التأمين الصحي".