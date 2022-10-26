أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الحكومة تنفى تعطيل الدراسة غدًا نتيجة سوء الأحوال الجوية
الصحة: إجراء 1.4 مليون جراحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار
المترو يرفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة.. تعرف على التفاصيل
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تسيطر على قطاع كبير من شرق البلاد
النقل تستعد لتشغيل قطار تالجو الإسبانى على خط القاهرة إسكندرية الشهر القادم
وزير النقل: مصر ستكون مركز التجارة العالمية فى 2024
النقل تستعد لتشغيل قطار تالجو الإسبانى على خط القاهرة إسكندرية الشهر القادم
الصحة: توفير 27 جهاز أشعة وموجات فوق صوتية للمستشفيات بـ7 محافظات
التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
التعليم توجه المدارس بشأن إجراءات مواجهة الأمطار وتأمين الطلاب
وزير الرى: مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف.. لكنه مستمر بشكل علمى
الصحة: مصر خالية من إصابات الكوليرا وقضينا عليه منذ عقود
هل يجوز للمدرسين الأكل من بسكويت التغذية المدرسية؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو
التنمية المحلية: تحرير 1666 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى
وزيرة الهجرة تستقبل سفير كازاخستان بمصر لبحث ملفات التعاون المشترك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة