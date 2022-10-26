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أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات وزارة التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية

 
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