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وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:10 م
وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات محمد معيط
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، معلقا على حل قضية أموال التأمينات والمعاشات، عاملين حسابنا من 2014 وفي خلال 7 سنين من وقتها هنكون دخلنا 1.7 تريليون جنيه خلال هذه المدة.. وخلال 50 سنة منذ بدء العمل بالقانون يكون 45 تريليون جنيه".
 
أضاف وزير المالية تعقيبا على كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "المبلغ اللى اتاخد من خلال تحويل فوائد المعاشات لبنك الاستثمار القومي كانت بتستخدم في تمويل الخطط الاستثمارية ومخلقتش فوائد لأموال التامينات والمعاشات حتى أصبحت هناك مشكلة في تسديد المعاشات وفقا لاحكام القانون ..والحل اللى عملناه يقدر يضمن قدرة النظام على سداد المعاشات".
 
تابع الوزير قائلا: "المعاشات تراكمت وعملت مشكلة كبيرة واثرت على المعاشات ولكن اللى حل المشكلة الخزانة العامة للدولة، وليس النظام نفسه، لانه لم يستطيع حل المشكلة منذ 1975.

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