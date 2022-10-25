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التعليم توجه المدارس بشأن إجراءات مواجهة الأمطار وتأمين الطلاب

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:20 م
التعليم توجه المدارس بشأن إجراءات مواجهة الأمطار وتأمين الطلاب وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية، فـي ظل التغيرات المناخية والتقلبات فـي الأحوال الجوية، وهطول الأمطار السيـول بغـزارة علـى كافة انحاء الجمهورية.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم علي المديريات التعليمية، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتكييف معهـا وتقليل خـسارها، وتفادى أثارهـا النفسية والاجتماعيـة، عن طريق اتباع أساليب وقائية ملائمة، حيث تعتبر هذه التغيرات المناخية والتقلبات الجويـة مـن حـالات الأزمات والكوارث الطبيعية التي ليست من صنع الإنسان ويصعب علينا تغييرها.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع خطـة مسبقة محددة الأدوار والمهـام لمواجهة آثار الأمطار والسيول، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة صيانة المصارف والبلاعـات وتطهيـر مـخـرات السيول إن وجـدت، وكذلك مراجعة حالة المباني والمنشآت التعليمية التي من الممكن أن تتأثر بالأمطار والسيول.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضـرورة تنفيـذ هـذه التوصيات بكل دقــة داخـل المنشأت تأمينا لها وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها.

التربية والتعليم

الأمطار

سقوط أمطار

إجراءات المدارس لمواجهة سقوط أمطار



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