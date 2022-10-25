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الصحة: مصر خالية من إصابات الكوليرا وقضينا عليه منذ عقود

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:11 ص
الصحة: مصر خالية من إصابات الكوليرا وقضينا عليه منذ عقود وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر خالية تماما من مرض الكوليرا مشيرة إلى أن المرض تم القضاء عليه منذ عقود طويلة.
 
وقالت تقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن الكوليرا من الأمراض الخطيرة، وتؤدي إلى إسهال شديد وفقدان كمية كبيرة من السوائل، لافتة إلى أن هذا المرض خطير ويظهر بسبب تلوث المياه أو الأكل.
 
وأضافت التقارير، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطارات والموانىء لمنع تسرب المرض عبر المسافرين والعائدين من الخارج .
 
وتابعت التقارير، أنه تم رفع حالة الترصد للكشف عن أى إصابات، مشيرة إلى أن البرتوكول العلاجى للحالات المرضية للأمراض الوبائية والمعدية متوفر داخل المستشفيات.

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