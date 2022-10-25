وزير التنمية المحلية يوجه رؤساء المدن والمراكز بالتواجد فى الشارع لسرعة شفط مياه الأمطار

كتب على عبد الرحمن

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة جهود تعامل المحافظات مع عدم استقرار الأحوال الجوية و سقوط الأمطار التي تعرضت له عدد من محافظات الجمهورية عدد من محافظات الجمهورية .

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والدقهلية والشرقية والاسماعيلية وشمال سيناء وعدد آخر من المحافظات لسقوط الأمطار بدرجات متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلي متوسطة وشديدة وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع المياه وجميع المرافق تعمل بصورة جديدة .

وأوضح التقرير إلي جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لسحب مياه الامطار ورفع أغلب التراكمات في الشوارع الرئيسية وجاري العمل علي رفع باقي التراكمات من الشوارع الجانبيه بالتنسيق بين معدات الاحياء والمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ، كما أضاف التقرير قيام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولات ميدانية لتفقد جهود رفع تراكمات المياه في الشوارع وللاطمئنان علي أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وكذا نواب المحافظ ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي محافظة الدقهلية أشار التقرير الي توقف سقوط الامطار علي مستوي المحافظة وتم رفع أغلب تراكمات المياه من الشوارع الرئيسية لعدم التأثير علي حركة المرور والمواطنين وجاري العمل علي سرعة رفع التراكمات من الشوارع الجانبية بالتنسيق بين المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي .

كما أكد التقرير توقف سقوط الأمطار في محافظات الفيوم والجيزة والشرقية والقليوبية وجاري سرعة العمل علي رفع تراكمات المياه بعد الانتهاء من شفط المياه من بعض الشوارع والطرق الرئيسية وهناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي .

ووجه اللواء هشام آمنة ، غرفة العمليات بالوزارة بالاستمرار في متابعة الوضع بالمحافظات علي مدار الساعة ، وطالب وزير التنمية المحلية القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد في الشوارع لمتابعة جهود سحب مياه الامطار والانتهاء منها بصورة سريعة .