التعليم العالى: 9 ميداليات للمخترعين المصريين بالمنتدى الدولى بروسيا

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حول فوز المخترعين المصريين المشاركين افتراضيًا فى فعاليات المنتدى الدولى للمخترعين بروسيا "IN HUB 2022"، بـ 9 ميداليات (2 ذهبية، 3 فضية، و4 برونزية) من خلال 9 ابتكارات، فضلًا عن حصولهم على جوائز خاصة، تتمثل فى درع من منظمة UNIDO وميداليتين من السكك الحديدية الروسية، والذى نظمته جمعية تكنوبول موسكو، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وأشار الدكتور محمود صقر إلى دعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للمبتكرين المصريين للمشاركة لأول مرة فى فعاليات المنتدى الدولى للمخترعين 2022، مشيدًا بالنتائج المشرفة التى حققها الفائزون المصريون، مؤكدًا حرص الأكاديمية على المشاركة الافتراضية فى المنتدي؛ بهدف تشجيع الابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة فى كافة المجالات، والتى تعد نواة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بذلت جهودًا كبيرة فى توظيف البحث العلمى لخدمة الوطن وفقًا لإستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتى تهدف إلى ربط البحث العلمى بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وأكد الدكتور صقر على دعم الأكاديمية سنويًا للمبتكرين ورجال الأعمال؛ بهدف المشاركة فى المعأرض والمسابقات الدولية، والذى نتج عنه فوز عشرات المصريين بالميداليات الذهبية، ومن أبرز نتائج هذا الدعم نجاح رائد أعمال مصرى مبتكر فى مجال الهندسة الطبية فى تصنيع أول جهاز تنفس مصرى معتمد من هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن أكاديمية البحث العلمى تدعم دورة الابتكار الكاملة التى تحفز اقتصاد المعرفة، وتعمل على خلق بيئة مواتية للابتكار، بدءًا من توفير مناخ معزز للبحث العلمى والأنشطة الابتكارية، وصولًا إلى مرحلة تسويق منتج يلبى احتياجات المجتمع.

ومن جانبه، أوضح فاديم فاسيليف وزير العلوم وسياسة الابتكار لمنطقة نوفوسيبيرسك بالاتحاد الروسى تقدم أكثر من 1000 طلب للمشاركة فى المنتدى الدولى للمخترعين 2022، وأنه تم اختيار حوالى 200 ابتكار فقط؛ للمشاركة فى فعاليات المنتدى الذى عُقد فى نوفوسيبيرسك، وبعد تقييم الابتكارات تم إعلان الفائزين فى مسابقة الابتكار، مؤكدًا على دعم الحكومة الروسية للأفكار المبتكرة القابلة للتصنيع، لافتًا إلى أهمية التعاون مع جميع الشركاء على مستوى العالم، وخاصة الشركات ورجال الأعمال ورواد الأعمال المهتمين بإنشاء شركات مبتكرة مشتركة، وفتح مكاتب لتسويق ونقل التكنولوجيا.

وأكد فاسيليف على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين روسيا ومصر، وخاصة التعاون المشترك مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، مشيدًا بإمكانياتها فى دعم منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز المزيد من أوجه التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لرواد الأعمال؛ لبناء شراكات متبادلة فى منطقة نوفوسيبيرسك داخل العاصمة العلمية لروسيا.

جدير بالذكر أن جميع الأسماء معلنة على الموقع الرسمى للأكاديمية www.asrt.sci.eg