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المترو يرفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:57 م
المترو يرفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة.. تعرف على التفاصيل مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت إدارة مترو الأنفاق عن حالة طوارئ بالتزامن مع تساقط الأمطار، تضمنت ضرورة تخفيض سرعة المترو فى المحطات السطحية بالخطوط الثلاثة حالة السقوط الغزير للأمطار، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة المترو خلال فترات سقوط الأمطار.
 
وأكدت إدارة المترو على التنسيق مع الأحياء حالة تراكم مياه على شريط المترو للدفع بسيارات لشفطها، ورصد تراكمات الأمطار على شريط المترو خلال فترات سقوط الأمطار.
 
كما شددت شركة المترو على التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط المترو سواء من خلال شفطها أو تخفيض السرعة، وإيقاف حركة المترو فورا إذا ارتفعت تراكمات الأمطار على شريط المترو بما يؤثر على سلامة التشغيل.
 

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