الصحة: توفير 27 جهاز أشعة وموجات فوق صوتية للمستشفيات بـ7 محافظات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 16 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، و11 جهاز موجات فوق صوتية لمستشفيات ووحدات محافظات المنوفية والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بمراجعة تجهيزات المستشفيات بالمحافظات المختلفة لتزويدها بأجهزة الأشعة، لضمان رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة ومعدلات التشغيل والأداء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزارة وفرت 3 أجهزة اشعة مقطعية بمستشفيات حميات منوف بمحافظة المنوفية ورأس التين وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى حميات طوخ بمحافظة القليوبية، مضيفاً أنه تم توفير جهاز اشعة عادية لمركز شما الطبي بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم صرف 10 أجهزة أشعة لصالح المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة، وتضمنت 5 أجهزة أشعة عادية متنقلة بمستشفيات صيدناوي والنصر حلوان والمقطم إضافة إلى جهازين لمستشفى أطفال مصر، مشيراً إلى توفير 5 أجهزة أشعة ثابتة لمستشفيات أطفال مصر وصيدناوى والمقطم وعيادتى الجمهورية وناصر.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أنه تم توفير جهاز تحميض ديجيتال لمستشفى صيدناوى، كما تم توفير جهاز أشعة عادية لمركز طب أسرة أبو سلطان، والذي يدخل ضمن وحدات طب الأسرة بمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع "حسنين" أنه تم توزيع 11 جهاز موجات فوق صوتية لمستشفيات ووحدات محافظات المنوفية وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس، حيث تم توزيع 6 أجهزة موجات فوق صوتية لمستشفيات محافظة المنوفية تضمنت مستشفيات السادات المركزي وأشمون المركزي وتلا المركزي ومستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم بالإضافة إلى جهازين لمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، كما تم صرف جهاز موجات فوق صوتية وجهاز سي ار لمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

وأردف "حسنين" أنه تم توزيع جهازين لمركز طب أسرة أبو سلطان وجهاز لمركز طب أسرة وادي الملاك، بمحافظة الإسماعيلية، كما تم صرف جهاز موجات فوق الصوتية لوحدة طب اسرة كبريت بمحافظة السويس.

وقال الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة أنه تم الكشف على 374 مواطنًا من خلال وحدتي الأشعة المقطعية المتنقلتين، لافتًا أنه تم الدفع بهما منذ بداية الشهر الماضي لتغطية مستشفيي رأس غارب بالبحر الأحمر، ومنوف بمحافظة المنوفية، منوهاً أنه سيتم توجيه وحدتي الأشعة لمحافظة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ «COP27».

وذكر "فوزى" أنه تم المرور على 86 منشأة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، ومراجعة عقود الصيانة لأجهزة الأشعة بمختلف المستشفيات والوحدات بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى إجراء القياسات الإشعاعية الشخصية لــ 1083 عامل فى مجال الاشعة المؤينه، خلال شهرسبتمبر الماضي، حفاظاً على صحة العمال وسلامتهم.

وتابع "فوزى" أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظة القاهرة علي الموجات الفوق صوتية من خلال تدريب نظري وعملي استمر لمده 15 يوما كما تم تدريب فنيين الأشعة علي أساسيات التصوير بالأشعة المقطعية بمحافظتي المنوفية والقليوبية.