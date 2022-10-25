هل يجوز للمدرسين الأكل من بسكويت التغذية المدرسية؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على عدد من الأسئلة للمتابعين، من خلال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ومن بين الأسئلة سؤال لأحد المتابعين نصه: "أعمل مدرسا، ومدرس زميلى يعطينى من البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية دون أن أطلب منه مع العلم أنه يكون زائدا... فهل هذا حرام؟".

وقال الدكتور محمد عبد السميع، فى إجابته على السؤال: "لو أن هذا البسكويت أعطته وزارة التربية والتعليم للطلاب فقط وليس للمدرسين فهذا ليس حلالاً، ولكن لو أن طالبا أخذه فأعطاه لك يكون جائزا".

واختتم الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلاً: "لكن أن تأخذ من البسكوت المخصص من الدولة للطلاب دون أن يكون لك حق فهذا حرام".

فى سياق متصل أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن ضوابط توريد الوجبات المدرسية، ومتابعة إجراءات الحوكمة والسيطرة على منظومة التغذية المدرسية ، موضحة أنه يتم استلام أصناف الوجبات فى كراتين حاوية لها ومدون عليها جميع البيانات الخاصة بالجهة المنتجة وفق التعليمات المرسلة للمديرية فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم استلام الوجبات المدرسية فى كراتين مغلفة لأقرب عدد الحضور الفعلى وذلك لتحقيق متابعة إجراءات السيطرة والحوكمة على منظومة التغذية المدرسية، مشيرة إلى أنه فى حالة وجود أى متبقى فى الكرتونة بعد التوزيع لأى سبب يمكن الاحتفاظ به داخل المدرسة بحيث يكون فى غرفة نظيفة ومحكمة الغلق وداخل نفس الكرتونة مع وجود تهوية مناسبة بالغرفة لتوزيعه فى اليوم الثانى مع باقى الكمية المستلمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية، بالتنبيه على جميع المدارس، بمراعاة عدم وجود أى وجبات متبقية بالمدرسة فى نهاية الأسبوع.