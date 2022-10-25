اليوم السابع
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"التضامن" تستعد لصرف معاشات نوفمبر منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:00 م
"التضامن" تستعد لصرف معاشات نوفمبر منتصف الأسبوع صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات نوفمبر، اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة  اليوم في صرف معاشات أكتوبر  الجاري من فروع  بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 

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