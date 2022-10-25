التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تضخ يوميا لمخازن الجملة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ما يقرب ‏‏4 آلاف طن سكر يومى و3 آلاف طن زيت، وكذلك توفير كميات كبيرة من الأرز الأبيض، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى، زيادة السلع المنصرفة ‏للمواطنين على بطاقات التموين إلى 30 سلعة شهريا تشمل الزيت والسكر والأرز ‏والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التى تهم الأسرة ‏المصرية.‏

وأكدت وزارة التموين، استمرار صرف منحة الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية لـ 36 ‏مليون مواطن من المنحة التى أقرها الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من إجمالي 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، ‏بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الأسرة الواحدة و200 جنيه للبطاقة من أسرتين إلى ثلاثة أسر و300 جنيه للبطاقة التى يزيد عدد أسرها عن ثلاثة، وأن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الأقل من ‏‏2700 جنيه وأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2500 جنيه، إضافة إلى مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب معاشات الضمان ‏الاجتماعي.