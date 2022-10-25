اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:30 م
التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية زيت وسكر وأرز
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تضخ  يوميا لمخازن الجملة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ما يقرب ‏‏4 آلاف طن سكر يومى و3 آلاف طن زيت، وكذلك توفير كميات كبيرة من الأرز الأبيض، بالإضافة إلى العديد من  السلع الأخرى، زيادة السلع المنصرفة ‏للمواطنين على بطاقات التموين إلى 30 سلعة شهريا تشمل الزيت والسكر والأرز ‏والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التى تهم الأسرة ‏المصرية.‏
 
وأكدت وزارة التموين، استمرار صرف منحة الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية   لـ 36 ‏مليون مواطن من المنحة التى أقرها الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من إجمالي 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، ‏بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الأسرة الواحدة و200 جنيه للبطاقة من أسرتين إلى ثلاثة أسر و300 جنيه للبطاقة التى يزيد عدد أسرها عن ثلاثة، وأن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الأقل من ‏‏2700 جنيه وأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2500 جنيه، إضافة إلى مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب معاشات الضمان ‏الاجتماعي.

التموين

زيت طعام

سعر زيت الطعام

مخزون الزيت والسكر

أسعار السكر

سعر زيت طعام



الموضوعات المتعلقة

وزير التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:14 م

انفراجة فى سلعة استراتيجية.. ارتفاع توريد الأرز الشعير لـ120 ألف طن لوزارة التموين.. طرح الأرز الأبيض في الأسواق بـ12 جنيها للكيلو "السائب" والمعبأ بحد أقصى 15 جنيها.. وحملات لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:00 ص

ارتفاع نسب توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين.. اعرف السبب

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:00 ص

وزير التموين: بدء تسليم الدقيق لمخابز إنتاج الخبز السياحى والفينو.. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:01 م

وزير التموين: سعر رغيف الفينو ‏وزن 40 جراما بـ75 قرشا ووزن 60 جراما بجنيه

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:01 م

بعد توفير وزارة التموين الدقيق للمخابز السياحية.. اعرف سعر الفينو

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:00 م

وزير التموين: مصر من أوائل الدول فى اتخاذ إجراءت للتخفيف عن المواطن

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:23 م

وزير التموين يصدر قرارا بتحديد سعر الخبز السياحي والفينو وعقوبات للمخالفين

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:18 م

غرفة الحبوب: توفير وزارة التموين القمح للمطاحن استخراج 72% يضبط الأسواق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:07 م

وزير التموين: توفير القمح والدقيق للقطاع الخاص لمدة شهر

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:44 م

وزير التموين: لا يمكن تنمية الاقتصاد بدون تعاون الغرف التجارية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:09 ص

وزير التموين: المؤتمر الاقتصادى هدفه تنمية دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:53 ص

وزير التموين: إتاحة القمح للمطاحن ومصانع الحلويات والمكرونة بـ8700 جنيه للطن

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:20 م

وزير التموين يحذر من تخزين السلع فى مخازن غير معتمدة من هيئة سلامة الغذاء

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:30 ص

وزير التموين: فتح باب التسجيل للمضارب لتوريد الأرز الشعير

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة