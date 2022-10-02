الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. التعليم العالى: الفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا ولا تغيير فى الخريطة الدراسية الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:00 ص جامعة القاهرة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: الصحة: إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لزراعة الأعضاء خلال 6 أشهر التعليم العالى: الفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا ولا تغيير فى الخريطة الدراسية "التعليم": سنطلق مبادرة لتمكين المعلمين الشباب من قيادة المدارس وإدارتها حياة كريمة: نهدف لتعزيز ثقافة العمل المجتمعي التطوعي بين طلاب المدارس والجامعات متحدث التعليم: الوزير أكد على تعامل المعلمين مع فكرة التغيرات المناخية وزير التعليم يهنئ الطلاب ببدء الدراسة ويطالبهم ببذل الجهد ليتعلموا بشكل حقيقى التعليم تحدد ضوابط تنفيذ اليوم الرياضى على الطلاب مع بداية العام الدراسى الأرصاد: البلاد تسجل درجات حرارة مثل فصل الصيف فى هذه الأيام والقاهرة 36 المدارس تكرم أبناء شهداء الوطن فى أول يوم دراسة.. صور وزير التعليم العالي: تكلفة إنشاء 11 جامعة أهلية حوالي 35 مليار جنيه وزير التعليم يجلس مع الطلاب ويتابع شرح المعلم بأول يوم دراسة.. صورة طقس شديد الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة وزير التعليم: نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب مباراة تنس طاولة فى أول يوم دراسى.. صور وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية و6 تكنولوجية هذا العام استرداد مليون متر من أملاك الدولة وإزالة 1422 حالة تعد على الأرض الزراعية مفتى الجمهورية: نقل الأعضاء من الميت إلى الحى جائز بشروط الصحة: إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يشهدان تحية العلم فى أول يوم دراسة وزير التربية والتعليم: أولياء الأمور شركاء الوزارة فى العملية التعليمية مفتى الجمهورية يوضح 5 شروط لزراعة الأعضاء من الميت للحى.. التفاصيل وزير النقل: الأتوبيس الترددي يستهدف القضاء على المواقف العشوائية بالطريق الدائري وزيرة التضامن: زيادة 100 جنيه للمستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر شعبة الأدوية: مخزون أدوية الأورام يكفى 6 أشهر والدولة توفر الدولار للاستيراد الصحة: لا يوجد نقص فى أدوية السرطان وجميع المستشفيات لديها مخزون كاف اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخر الاخبار الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. استثناء السوبر ماركت والمخابز من مواعيد الغلق الشتوية السبت، 01 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التضامن: 26% من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة بالأسواق لمستحضر نيفناك الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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