اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 11:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث التعليم: الوزير أكد على تعامل المعلمين مع فكرة التغيرات المناخية

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:08 م
متحدث التعليم: الوزير أكد على تعامل المعلمين مع فكرة التغيرات المناخية رضا حجازى
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن اليوم الدراسى كان مبشرا والأمور مرت بشكل جميل، موضحا أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ركز على جلب التكنولوجيا فى العملية التعليمية، حيث وقف الوزير داخل الفصل لمشاهدة شرح المعلم.

وأضاف شادى زلطة خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" على "القناة الأولى المصرية"، أن الوزير ركز على تطبيق يوم الأنشطة، حيث كان حريصا على التعرف على التجهيزات داخل المدارس، كما عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم اجتماعا مع وكلاء الوزراء وأعطى لهم توجيهات بعدم السماح لأى مشكلة تعيق العملية التعليمية.

وأكد، الوزير على التركيز على تعامل المعلمين مع فكرة التغيرات المناخية وإدخالها فى اليوم الدراسى، مشيرا إلى أنه يوجد تقييم شامل للمدرسة وأولياء الأمور، كما يرسل المعلم لأولياء الأمور للاستفسار منهم عن نقاط التميز والضعف لدى الطالب.

وأوضح أن الوزير شدد على التدريس بأداء مختلف عن الأعوام الماضية، بحيث يكون هناك إبداع فى الإلقاء وتوصيل المعلومة.

 


التربيه والتعليم

رضا حجازى

اليوم الدراسى

المعلم

المدرسة



الموضوعات المتعلقة

انطلاق العام الدراسى الجديد وسط أجواء احتفالية.. رضا حجازى يتفقد سير الدراسة بمدارس دمياط ويوجه القيادات بمتابعة المدارس.. التعليم: انتظام الدراسة فى 60 ألف مدرسة غدا الأحد.. وتسليم الكتب للطلاب

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:27 ص

رضا حجازى: استكمال التطوير بكل مراحل العملية التعليمية بحلول 2027

الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:05 م

وزير التعليم يعلن إجراءات العام الدراسى الجديد.. استحداث مادة المهارات البحثية للطلاب.. ويؤكد: نحاج ورسوب ولا تضاف للمجموع.. رضا حجازى: امتحانات الثانوية العامة تعقد بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:41 م

رضا حجازى: مدارس المتفوقين نقطة مضيئة فى تاريخ التعليم المصرى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:39 م

رضا حجازى يصدر قرارًا بتعيين شادي زلطة متحدثًا رسميًا باسم الوزارة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة