وزير التعليم العالي: تكلفة إنشاء 11 جامعة أهلية حوالي 35 مليار جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن تكلفة إنشاء الجامعات الأهلية، التى تم الانتهاء منها على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها 11 جامعة أهلية، بغلت حوالى 35 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه على الرغم من التكلفة العالية التى تم بها إنشاء تلك الجامعات إلا أن تكلفة الدراسة بكلياتها لا تتخطى ال50% من مثيلاتها. وقال وزير التعليم العالى - خلال تفقده الأنشطة الطلابية بجامعة بنها - إن الجامعات الأهلية الجديدة تعد خطوة مهمة فى منظومة التعليم العالي، كما أنها تحقق التنافس الإيجابى للتعليم بين الجامعات المصرية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة وراقية للطبقة المتوسطة، وإعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل، حيث تقدم الجامعة الأهلية الجديدة برامج بينية لتلبية احتياجات وتوفير وظائف المستقبل.

وأعلن الوزير، شروع جامعات القاهرة والإسكندرية وبنها في إنشاء فروع دولية، بالإضافة إلى قيام بعض الجامعات الأههلية حاليا بتكوين شراكات مع الجامعات الدولية علي مستوى العالم لتقديم خدمة طلابية متكاملة، كما رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالطلاب الجدد بكليات الجامعة، متمنيا عاما دراسيا سعيدا.

واستقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وذلك لتفقد الأنشطة الطلابية واستقبال طلاب الجامعة الأهلية بالعبور في أول يوم عمل، وتحية العلم مع الطلاب.

وتقدم الجامعة الأهلية بالعبور 20 برنامج دراسى يضم مختلف التخصصات العلمية الحديثة، حيث أن كلية الطب البشرى تقدم برنامج الطب والجراحة، وتقدم كلية علوم الحاسب 5 برامج هى الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، واللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات، والواقع الافتراضى والمعزز، كما تقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 5 برامج هى إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال، بينما تقدم كلية الهندسة 6 برامج هى هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، وهندسة البناء، والإسكان والتصميم للمجتمعات، وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميمات 3 برامج هى التصميم الداخلى والأثاث، وفنون الميديا والإعلان، والنحت والتشكيل المعمارى والترميم.

كما أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء جامعة بنها الأهلية تضمن إنشاء 7 كليات بالجامعة وهى "الطب، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، بالإضافة إلى إعداد ملحق لإنشاء كلية الفنون البصرية والتصميم، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى الدراسة بـ 4 كليات وهى كليات "الطب برنامج واحد، والهندسة 6 برامج، وعلوم الحاسب 5 برامج، والاقتصاد وإدارة الأعمال 5 برامج"، وتم إدراج تلك الكليات بالتنسيق الحكومى من خلال طابع باسم الكلية يتضمن المصروفات، بالإضافة إلى بدء إدراج كلية الفنون البصرية بالتيرم الثانى بـ 3 برامج، ليكون إجمالى البرامج 20 برنامج بالكليات.

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعات الأهلية ذات طابع خاص كونها منبثقة من رحم الجامعات الحكومية وهذا يعطى نوع من المصداقية، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد 300 طالب لكل كلية بجامعة بنها الأهلية، يتم قبول 70% من هذا العدد أى حوالى 200 طالب لكل كلية، وسيتم عمل اختبار تأهيلى لتحديد مستويات الطلاب الخاصة بكل برنامج لكل كلية، لاختيار البرنامج الذى سيلتحق به الطالب بالكلية المتقدم لها.