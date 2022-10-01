اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يشهدان تحية العلم فى أول يوم دراسة

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:01 م
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يشهدان تحية العلم فى أول يوم دراسة وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يشهدان تحية العلم
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات جامعة القاهرة ، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى  رفع العلم المصرى داخل الجامعة إيذانا بانطلاق العام الدراسى الجديد، كما شهدوا أداء تحية العلم المصرى.

وأجرى الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جولة تفقدية على معرض الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى.
 
جدير بالذكر، أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول،اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر 14 أسبوعًا تنتهى 5 يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير وحتى 26 يناير 2023 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2023.
 
 
 

عودة الدراسة فى الجامعات

عودة الدراسة

عودة الدراسة في الجامعات المصرية

الجامعات المصرية

الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية 2022

دليل الجامعات المصرية

أخبار الجامعات المصرية

الجامعات الأهلية الجديدة

الجامعات الحكومية في مصر

بدء الدراسة فى الجامعات الأهلية

التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة