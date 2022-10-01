وزير النقل الأتوبيس الترددي يستهدف القضاء على المواقف العشوائية بالطريق الدائري

كتبت هند مختار

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، بتفقد محطة السلام، إحدى محطات الأتوبيس الترددي BRT ، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير النقل استعرض خلاله الموقف التنفيذي لمشروع الأتوبيس الترددي السريع، مؤكداً أنه يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

وأوضح الوزير أن عدد المحطات يبلغ 47 محطة، بواقع 13 محطة علوية، و 26 محطة نفقية، و 8 محطات غير نمطية، والأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا. وتم استعراض كافة التعارضات الخاصة بتلك المواقف والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف.