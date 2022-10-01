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وزير التعليم يجلس مع الطلاب ويتابع شرح المعلم بأول يوم دراسة.. صورة

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:10 م
وزير التعليم يجلس مع الطلاب ويتابع شرح المعلم بأول يوم دراسة.. صورة وزير التعليم يجلس مع الطلاب ويتابع شرح المعلم بأول يوم دراسة
كتب محمود طه حسين

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شارك الدكتور رضا حجازي وزير التعليم التربية والتعليم والتعليم الفنى، أحد المعلمين شرح الدرس فى أول يوم دراسة، حيث جلس الوزير فى آخر مقعد بالفصل بجانب للطلاب ليستمع إلى شرح المعلم وتفاعل الطلاب معه.
 
تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وبدأ وزير التربية والتعليم زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.
 
وأكد الوزير أننا نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها، مشيرًا إلى أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه. 
 
وأدار الوزير نقاش مع عدد من الطلاب حول اليوم الدراسي، موجهًا رسالة للطلاب والمعلمين أكد فيها على ضرورة أن يكون العام الدراسي الجديد سعيد على جميع أبنائنا الطلاب.
 
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وزير التعليم يجلس مع الطلاب
 

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