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شعبة الأدوية: مخزون أدوية الأورام يكفى 6 أشهر والدولة توفر الدولار للاستيراد

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:52 م
شعبة الأدوية: مخزون أدوية الأورام يكفى 6 أشهر والدولة توفر الدولار للاستيراد الأدوية - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلن الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية في الغرف التجارية، أن مخزون أدوية الأورام بصفة عامة سواء الأورام السرطانية أو غيرها يصل إلى 6 أشهر حاليًا، مشيرا إلى أن جميع الأصناف متوفرة من الشركات الأجنبية والمحلية ولم نرصد أي نقص فيها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة نواقص الأدوية والشراء الموحد تؤكد توافر كميات كبيرة، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع أي حالات فردية سواء عبر الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية أو المستشفيات الجامعية.

وأكد حرص الدولة على توفير الدولار من أجل استيراد خامات الدواء الأساسية ليس السرطان فقط ولكن لجميع الأصناف وخلق بدائل كثيرة أمام المستهلكين، وأن الدواء تم استثناءه من الاعتمادات المستندية

 

 

 


الدواء

الادوية السرطانية

السرطان

ادوية السرطان

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