استرداد مليون متر من أملاك الدولة وإزالة 1422 حالة تعد على الأرض الزراعية

كتب ـ على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 10 سبتمبر واستمرت حتى 29 سبتمبر الماضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال اللواء هشام آمنة، أن جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة 20 في استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 7109 مبانى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1422 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2680 ألف فدان .

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظات الشرقية والبحيرة وأسيوط والجيزة وقنا خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ20 ، حيث أشار تقرير غرفة العمليات إلى أن محافظة الشرقية نجحت في إزالة 1067 حالة مباني مخالفة على مساحة 190 ألف متر مربع واسترداد 826 فدان أراضي زراعية بإجمالي 252 حالة، كما نجحت محافظة البحيرة في إزالة 929 حالة مباني مخالفة على مساحة 130 ألف متر مربع ، كما نجحت محافظة أسيوط في استرداد 523 فدان بإجمالي 92 حالة تعدٍ وإزالة 730 حالة مباني على مساحة 43 ألف متر مربع ، وفى الجيزة نجحت جهود المحافظة في إزالة 362 حالة مباني مخالفة على 37 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 693 فدان أراضي زراعية بإجمالي 23 حالة، وفى محافظة قنا نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة 401 حالة مباني على مساحة 95 ألف متر مربع واسترداد 31 فدان أراضي بإجمالي 43 حالة زراعة .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم ، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تقييم أداء رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية خلال الفترة الحالية بناءً على معدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضى الزراعية و تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضي الزراعية .

ووجه اللواء " هشام آمنة " باستمرار جهود المحافظات في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بحسم لأى محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشدد على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضى بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين .

وأشاد اللواء هشام آمنة، بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الثانية لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب ، موضحا أن وحدة المتغيرات المكانية الموجودة بالمحافظات بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن .

وأضاف "آمنة" أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي والمهم ، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات .

كما وجه وزير التنمية المحلية قيادات الوزارة ومسئولى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالبدء في الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 20 والتي ستبدأ في 8 أكتوبر الجارى وتنتهي في 27 من نفس الشهر لاستكمال تلك الأعمال وذلك تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

كما وجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة ، مطالبا القيادات المحلية بالمرور اليومي على بالقرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضى لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد .

جدير بالذكر، أن الموجة الــ 20 قد بدأت بالمرحلة الأولى والتي جرى تنفيذها في الفترة من 13 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر الماضي، وتليها المرحلة الثانية والتي جرها تنفيذها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجاري.