المدارس تكرم أبناء شهداء الوطن فى أول يوم دراسة.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت اليوم كلية رمسيس الجديدة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، تكريم أبناء شهداء الوطن، وتقديم أخلص معانى الإعتزاز والتقدير لأسر وأبناء شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات، لتبقى ذكراهم تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن وسلامة مواطنية، وهم أسر وأبناء الشهيد اللواء طارق مصطفى المرجاوي، والشهيد الرائد أحمد سمير محمود الكبير.

وقال القس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، إنه لا أحد ينسى الأبطال شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، وهذا التكريم أقل تقدير ويعد مناسبة للتأكيد على فكرة العطاء والتفاني في حب الوطن، فهؤلاء الأبطال استشهدوا كي يعيش الوطن.

وقدم العقيد محمد يوسف، مأمور قسم الظاهر، كلمة تهنئة للطلاب ولإدارة الكلية بالعام الجديد، مشيدًا بدور الشهداء من ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن، الشهيد الذي أخذ على نفسه عهدًا يفدي بلاده بدمائه، وهم الآن ليسوا بأمواتاً، وإنما هم أحياء يقيمون بيننا، نستلهم منهم معاني التضحية والفداء، ونستمد من تضحياتهم العزم، فكل التحية والتقدير لشهدائنا الأبرار.

كما عبرت الدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الويلي التعليمية، عن شكرها لإدارة المدرسة لمشاركتها في هذا التكريم الرائع، موجهة رسالة لأهالي الشهداء، بأننا جميعًا نفتخر بشهداء الوطن البواسل، ولكم منا كل التقدير والتحية والعرفان بالجميل.

وأكدت الأستاذة هالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة، على حرص المدرسة في بداية كل عام لتقديم التكريم لأبناء وأسر شهداء الوطن، مشيرة إلى تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعًا، ولهم مكانة عالية عند الله وفي قلوب المصريين لانهم قدموا حياتهم دفاعًا عن الوطن.

وشارك بالحضور من قيادات الشرطة العقيد محمد يوسف مأمور قسم الظاهر، والمقدم إسلام فوزري بقطاع الأمن المركزي، والمقدم أحمد صلاح، والرائد حين وهبه، كما شارك بالحضور من قيادات القوات المسلحة العقيد عبدالله الكبير، ومجموعة من ضباط قسم الظاهر، ومن الإدارة التعليمية، الدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الويلي التعليمية، ومنى عبد الشافي، مديرة العلاقات العامة بإدارة الويلي، ومن قيادات السنودس الفاضل القس باسم بشرى، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.