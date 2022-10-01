التعليم تحدد ضوابط تنفيذ اليوم الرياضى على الطلاب مع بداية العام الدراسى

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية توجيهات للمعلمين والموجهين بمناسبة اليوم الرياضى وفقا للكتاب الدوري رقم 27 وكيفية تنفيذه في المدارس، موضحة أن التعليمات تتمثل فى التالى:

- يطبق اليوم الدراسي بنسبة 28 % من مدارس الإدارة التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي

الصف الثالث الثانوي ولا يطبق علي مدارس التعليم الفني والمدارس الرياضية.

- اليوم الرياضي يوم واحد فقط فى الأسبوع ويتم توزيعه بين مادة التربية الرياضية والأنشطة الأخرى، ويطبق اليوم الرياضي بشكل صفى.

- الأسبوع الأول ينفذ اليوم الرياضي علي الصف الرابع الابتدائي والأسبوع الثاني يطبق علي الصف الخامس

الابتدائي والأسبوع الثالث يطبق علي الصف السادس الابتدائي وهكذا بالنسبة لباقي المراحل التعليمية.

- طابور الصباح - تمرينات بدنية لجميع الصفوف (تمرينات للياقة البدنية بمصاحبة الموسيقي بأدوات وبدون أدوات ـ فردية - زوجية - جماعية لرفع كفاءة اللياقة البدنية والصحية).

- منافسات ومباريات مع تنفيذ دوري الفصول وتنفيذ العاب جماعية والعاب فردية وألعاب صغيرة وألعاب ترويحية "كرة السرعة - رياضة لعبة الشطرنج" وتنمية المهارات الحركية المتنوعة لدي الطلاب ومعلومات عن الثقافة الرياضية والصحية وزيارات ميدانية متنوعة ( سياحة رياضية - تبادل زيارات بين المدارس وتمرينات حركية أساسية من الأوضاع الأساسية وتمرينات وحركات فنية وإيقاعية بمصاحبة الموسيقي.

وتابعت الوزارة: أنه يتم التعاون مع مراكز الشباب والرياضة المحيطة بالمدرسة حسب الظروف المتاحة ويتم تحميل معلم التربية الرياضية نصابه كاملا لتدريس منهج التربية الرياضية فقط، والمعلم الأول مسئول عن تنفيذ الخطة والبرنامج الزمني داخل وخارج المدرسة مع إعداد وتنفيذ الدرس وفقاً لكتب أدلة المعلم ودليـل الأنشطة والمهارات العملية والنموذج الاسترشادي والالتزام بارتداء الزي الرياضي المناسب للطالب والمعلم.