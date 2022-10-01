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ألم الدراسة لحظة وتنتهي بينما إهمالها ألم يدوم مدى الحياة..

وزير التعليم يهنئ الطلاب ببدء الدراسة ويطالبهم ببذل الجهد ليتعلموا بشكل حقيقى

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:45 ص
وزير التعليم يهنئ الطلاب ببدء الدراسة ويطالبهم ببذل الجهد ليتعلموا بشكل حقيقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، قائلا: أهنئ أبنائى الطلاب وزملائى المعلمين وأولياء الأمور بالعام الدراسي، وأقول للطلاب ابذلوا الجهد لكى تتعلموا بشكل حقيقي، لتكونوا جاهزين للمستقبل، لأن إهمال التعلم عواقبه تدوم "ألم الدراسة لحظة وتنتهى بينما إهمالها ألم يدوم مدى الحياة".

 

وانطلق صباح اليوم السبت العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد غدا الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على دمج التكنولوجيا فى البرنامج الدراسى من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية فى العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال فى توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

 

 

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.


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