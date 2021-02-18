اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 06:25 م
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حصاد الوزارات..الحكومة تُكذب شائعة استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة فى إنتاج الخبز

الخميس، 18 فبراير 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..الحكومة تُكذب شائعة استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة فى إنتاج الخبز رغيف الخبز
إعداد – أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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حصاد الوزارات

التموين

الحكومة

الخبز

الارصاد

التعليم العالى

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التأمين الصحى الشامل

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مترو الانفاق

القومى العاملة

حياة كريمة

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