اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة ترد على شائعة استخدام "برومات البوتاسيوم" المسرطنة بإنتاج الخبز

الخميس، 18 فبراير 2021 01:31 م
الحكومة ترد على شائعة استخدام "برومات البوتاسيوم" المسرطنة بإنتاج الخبز رغيف الخبز
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت الحكومة، ما تردد عن استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة في إنتاج الخبز.
 
 

بوتاسيوم

الخبز

الحكومة

عاجل

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة