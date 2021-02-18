الحكومة ترد على شائعة استخدام "برومات البوتاسيوم" المسرطنة بإنتاج الخبز

نفت الحكومة، ما تردد عن استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة في إنتاج الخبز.
الحكومة ترد على شائعة استخدام "برومات البوتاسيوم" المسرطنة بإنتاج الخبزالخميس، 18 فبراير 2021 01:31 م
رغيف الخبز
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