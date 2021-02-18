ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة على القاهرة والصغرى بالعاصمة 9

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا، الجمعة، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، و طقس دافئ على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية الشرقية والمنوفية على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.