رئيس "الرعاية الصحية": 93% نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية عن إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا تطبيقها رسميا فى محافظة بورسعيد وتدشينها فى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد السبكى، فى تصريحات صحفية، إن عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة الإلكترونية 617 ألف مواطن ببورسعيد، وأضاف أنه تم تقديم 3.5 مليون خدمة طبية، مضيفًا أنه تم إجراء 36 ألف عملية كما أن نسبة رضاء المنتفعين 93% كما تم الكفاءة المالية وتحصيل المساهمات بنسبة 100%.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الوضع العالمى حاليًا يعد نقطة قوة لصالح مصر في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج، لاسيما بعد تأثر الأنظمة الصحية فى عدد كبير من دول العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد في ظل تماسك النظام الصحي المصري، والذي كان لن يتأتى إلا بتكاتف كافة الجهود ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، وكافة الجهات المعنية بالشأن الصحى فى مصر وبدعم القيادة السياسية الرشيدة.