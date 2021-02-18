اليوم السابع
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التعليم العالى: تعيين 1067 عضو هيئة تدريس بالمعاهد الخاصة خلال 2020/2021

الخميس، 18 فبراير 2021 12:14 م
التعليم العالى: تعيين 1067 عضو هيئة تدريس بالمعاهد الخاصة خلال 2020/2021 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا قدمه  السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين والمنتدبين والمعارين بالمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة خلال العام الدراسى 2020/2021 والتى بلغت (1067) حتى الآن.
 
وأشار التقرير إلى أن عدد رؤساء مجالس الإدارة بالمعاهد الذين تمت الموافقة على تعيينهم بلغ (80) رئيسًا موزعين على النحو التالى: (30 بالمعاهد الهندسية، 32 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 5 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 7 بمعاهد السياحة، 2 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).
 
وأضاف التقرير أن هناك حوالى (114) عميدًا تم تعيينهم بالمعاهد موزعين على النحو التالى: (19 بالمعاهد الهندسية، 50 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 17 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 16 بمعاهد السياحة، 8 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض). 
 
وأوضح التقرير أعداد الوكلاء الذين تم تعيينهم بالمعاهد والتى بلغت (47) وكيلاً موزعة على النحو التالى: (11 بالمعاهد الهندسية، 9 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 18 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 4 بمعاهد السياحة، 5 بمعاهد الإعلام واللغات).
 
ولفت التقرير إلى أن هناك ما يقرب من (90) أستاذًا تم تعيينهم بالمعاهد موزعين على النحو التالى: (61 بالمعاهد الهندسية، 4 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 10 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 5 بمعاهد السياحة، 10 بمعاهد الإعلام واللغات)، بالإضافة إلى تعيين حوالى (114) أستاذ مساعد منهم: (65 بالمعاهد الهندسية، 9 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 20 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 7 بمعاهد السياحة، 12 بمعاهد الإعلام واللغات، 1 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).
 
كما أشار التقرير إلى أن هناك حوالى (276) مدرسًا تم تعيينهم بالمعاهد منهم: (115 بالمعاهد الهندسية، 65 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 30 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 15 بمعاهد السياحة، 45 بمعاهد الإعلام واللغات، 1 بالمعاهد الزراعية، 5 بالمعاهد العلوم الصحية والتمريض)، بالإضافة إلى (181) مدرسًا مساعدًا موزعين على النحو التالى: (93 بالمعاهد الهندسية، 43 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 9 بمعاهد السياحة، 25 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 9بمعاهد العلوم الصحية والتمريض)، فضلاً عن (165) معيدًا منهم: (75 بالمعاهد الهندسية، 62 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 3 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 4 بمعاهد السياحة، 15 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 4 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).
وأضاف التقرير أن تشكيلات مجالس إدارات المعاهد بلغت 128 تشكيل مجلس إدارة للعام الدراسى 2020/2021.
 
 

التعليم العالى

المعاهد الصحية

وزير التعليم العالى

التمريض

أعضاء هيئة التدريس

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