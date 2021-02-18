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الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل

الخميس، 18 فبراير 2021 01:28 م
الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل الهيئة العامة للارصاد الجوية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من يوم الجمعة 19 فبراير 2021 إلى الاربعاء 24 فبراير 2021 . . 
 
يوم الجمعة 19 فبراير : 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة
 
 نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية
 
 يوم السبت 20 فبراير : 
 
استقرار في الأحوال الجوية
 
 يوم الأحد 21 فبراير : 
 
أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) . 
 
يوم الإثنين 22 فبراير :
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 
 
يوم الثلاثاء 23 فبراير : 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
 
 نشاط الرياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .
 
يوم الاربعاء 24 فبراير : 
 
امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية متقطعة 
 
نشاط الرياح : على مناطق جنوب سيناء 
 
 

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