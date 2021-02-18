الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من يوم الجمعة 19 فبراير 2021 إلى الاربعاء 24 فبراير 2021 . .
يوم الجمعة 19 فبراير :
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة
نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية
يوم السبت 20 فبراير :
استقرار في الأحوال الجوية
يوم الأحد 21 فبراير :
أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
يوم الإثنين 22 فبراير :
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
يوم الثلاثاء 23 فبراير :
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
نشاط الرياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .
يوم الاربعاء 24 فبراير :
امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية متقطعة
نشاط الرياح : على مناطق جنوب سيناء
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