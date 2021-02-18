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الصحة تحذر: مصاب كورونا المدخن أكثر عرضة لدخول العناية والحاجة لتنفس صناعى

الخميس، 18 فبراير 2021 02:47 م
الصحة تحذر: مصاب كورونا المدخن أكثر عرضة لدخول العناية والحاجة لتنفس صناعى مرضى كورونا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطرة عند الإصابة بكورونا .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: المدخن مقارنة بغير المدخن تزداد لديه احتمالات تدهور حالته الصحية، حال الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بما فى ذلك الحاجة لدخول العناية المركزة والتنفس الصناعى.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان، بالتوقف عن التدخين سريعا، وحماية النفس من المضاعفات، والتواصل مع فريق الدعم للإقلاع عن التدخين من خلال يرجى الرقم 16805 .
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.  
 
وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
 
وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
 

الصحة

التدخين

العناية المركزة

التنفس الصناعي

كورونا

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