الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. الصحة تنفى نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا بالمستشفيات الحكومية الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:00 م وزارة الصحة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: غلق مطلع الدائرى كليا من ميدان المنيب بسبب أعمال التوسعة لمدة 21 يوما المرور تغلق شارع القومية تجاه البوهى فى إمبابة وتجرى تحويلات 30 يوما طقس قداس عيد الميلاد.. أجواء شديدة البرودة ولا أمطار بالقاهرة الكبرى الصحة: معهد السكر وفر خدماتا طبية لمليون مواطن خلال 2021 انخفاض درجات الحرارة غدا وشبورة وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 11 الصحة تنفى نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا بالمستشفيات الحكومية وزيرة التضامن: مصر تطلق أول استراتيجية وطنية للتطوع مارس المقبل.. فيديو كتاب الرؤية والإنجاز.. تطوير 143 قرية ضمن "حياة كريمة" بتكلفة 3.5 مليار جنيه كتاب الرؤية والإنجاز.. 3 ملايين طالب بالتعليم العالى وإنشاء 3 جامعات تكنولوجية وزيرة التضامن: "حياة كريمة" رفعت كفاءة 72 ألف منزل خلال عامين.. فيديو كتاب الرؤية والإنجاز.. 4.9 مليار جنيه تكلفة إنشاء وحدات سكنية وإدارية بالأوقاف جامعة حلوان تتسلم أول قمر صناعى تعليمى من إنتاج وكالة الفضاء المصرية "حياة كريمة" توزع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية وقافلة طبية بقنا وأسوان بصعيد مصر وزير الأوقاف: فتح حوار مجتمعى للحد من الطلاق فى مصر التضامن: تعاملنا مع 161 بلاغا لإنقاذ المشردين منذ بداية ديسمبر وحتى الآن المترو: جاهزون لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار بالتنسيق مع الأحياء "التضامن" توجه برعاية سيدة حامل ونقلها من الشارع لدار رعاية الأزهر العالمى للفتوى: نجحنا فى الحفاظ على كيان 66 ألف أسرة من التفكك وزارة الصحة اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اخر الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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