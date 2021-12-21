اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:45 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير أسئلة وإمكانية تصحيحها مع المعلمين بمنهج رابعة ابتدائى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن توفير أسئلة وإمكانية تصحيحها مع المعلمين بمنهج رابعة ابتدائى وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الصحة: 83.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

 

الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

 

التعليم: فتح باب الترشح بالدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى العربى

 

اتحاد العمال: علاوة دورية 3% للقطاع الخاص والحد الأدنى 2400 جنيه فى يناير

 

خالد عبد الغفار: 50 مركزا بــ20 محافظة لتطبيق المشروع القومى لتنمية الأسرة

 

تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تصل للوجه البحرى حتى الخميس

 

وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة وقراء قرآن لإحياء شهر رمضان بفرنسا وأيرلندا

 

وزير الزراعة وخالد فودة يبحثان دفع عجلة التنمية الزراعية فى محافظة جنوب سيناء

 

محمد عثمان الخشت يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس جامعة القاهرة

 

التضامن تقدم دليلا لتنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم

 

التموين تستعرض مشروعات إنشاء أسواق جملة وحصاد عام 2021

 

وزيرة التضامن: توجيهات القيادة السياسية وضعت ذوى الهمم على رأس خارطة التمكين

 

وزير التنمية المحلية: نتوسع فى خدمات تمكين ومساعدة ذوى الهمم بالمحافظات

 

هيئة الأوقاف تحقق أرباحا وإيرادات 900 مليون جنيه فى النصف الأول للعام المالى

 

التضامن: توفير 60 سيارة نقل جماعى لذوى الإعاقة خلال 2021

 

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ97 ألف مواطن النصف الأول من ديسمبر الجارى

 


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