اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.."7 محافظات حتى الآن" خريطة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.."7 محافظات حتى الآن" خريطة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ طلاب المدارس
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 

الصحة تؤكد رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة التقلبات الجوية

التعليم تتيح بث حصص مراجعة لجميع وحدات مناهج الصف الرابع الابتدائى

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول .. صور
الأرصاد: توقعات بفرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة
التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بـ7 محافظات بسبب موجة الطقس السيئ
الأرصاد تكشف آخر تفاصيل فرص سقوط الأمطار وأماكنها خلال الساعات المقبلة
الأرصاد تكشف آخر تفاصيل فرص سقوط الأمطار وأماكنها خلال الساعات المقبلة
قطاع المعاهد الأزهرية: تعطيل الدراسة بالمحافظات التي أعلنت التعليق
قطاع المعاهد الأزهرية: تعطيل الدراسة بالمحافظات التي أعلنت التعليق
"الرعاية الصحية" تطلق حملة صحتك قوتك للتوعية بالفحص الطبى الشامل المجانى

 


وزارة الصحة

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تعطل الدراسة

توقف الدراسة بالقاهرة والجيزة

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