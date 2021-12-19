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الأرصاد تكشف آخر تفاصيل فرص سقوط الأمطار وأماكنها خلال الساعات المقبلة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:55 م
الأرصاد تكشف آخر تفاصيل فرص سقوط الأمطار وأماكنها خلال الساعات المقبلة الارصاد
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق  من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.
 
ومن المتوقع أن تتقدم إلى الداخل مع تقدم الوقت ودخول ساعات الليل لتشمل الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية  تكون متفاوتة الشدة .
 
و يشهد اليوم الأحد ، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .
 
كما يشهد اليوم ، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط"
 
كما يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة، وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة.
 
 
 
 
 

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