الأرصاد: توقعات بفرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار حاليا موجودة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وبعض المناطق من الغربية.

وأشارت غانم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه متوقع الساعات القادمة أن تمتد فرص الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وباقى السواحل الشمالية للبلاد، قائلة :"الأمطار تصل القاهرة الكبرى خلال ساعات".

وكشفت أن أكثر المحافظات التى ستشهد أمطار خلال فترة عدم الاستقرار، تتمثل فى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بسبب قربها من المنخفض الجوى مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، كما تشهد مدن القناة سقوط أمطار لكنها أقل حدة من السواحل الشمالية ، وشمال الصعيد الأمطار تكون خفيفة لمتوسطة ولا أمطار على جنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الاثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاثنين، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

كما يشهد ، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد"

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة