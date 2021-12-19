اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية توجه المحافظات برفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:11 م
التنمية المحلية توجه المحافظات برفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية الارصاد
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المحافظات، بدءا من الآن وحتى استقرار حالة الطقس، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار على عدد من المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية. 

حالة الطقس فى المحافظات 

وشددت الوزارة على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتابع كافة التطورات مع غرف العمليات فى المحافظات، موجهة بالمرور الدورى لقيادات المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، والتأكد من تواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى المواقع المتوقع سقوط الأمطار بها . 
 
كما وجهت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية والصحة للتعامل مع أى أحداث طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

طقس غدا

 

وتشهد البلاد أجواء شديدة البرودة اليوم الأحد وغدا الاثنين، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس بارد نهارا على معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا. 
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين سيشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة باليوم الأحد. 

تعطيل الدراسة غدا

وأعلنت 6 محافظات تعطيل الدراسة غدًا الإثنين فى جميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدما وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف. 
 
والمحافظات التى تشهد تعطيل الدراسة غدا هى:" القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، ودمياط"
 
 

طقس غدا

تعطيل الدراسة

تعطيل الدراسة بالجيزة

تعطيل الدراسة بالقاهرة

التنمية المحلية

حالة الطقس

الأرصاد الجوية

أمطار

الطقس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تكشف آخر تفاصيل فرص سقوط الأمطار وأماكنها خلال الساعات المقبلة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:55 م

بسبب موجة الطقس السيئ.. تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين.. إنفوجراف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:55 م

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الليلة ومتوسطة على القاهرة الكبرى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:52 م

الشتاء دق الأبواب.. أجواء باردة بقنا والأرصاد توصي بالملابس الثقيلة.. لايف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:18 م

طقس غير مستقر لمدة 48 ساعة.. الأرصاد: أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.. الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ7 درجات وتكون تحت الصفر بكاترين.. وأمطار غزيرة ورعدية تمتد للعاصمة.. وأتربة وعواصف بأغلب أنحاء الجمهورية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة