التنمية المحلية توجه المحافظات برفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المحافظات، بدءا من الآن وحتى استقرار حالة الطقس، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار على عدد من المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية.



حالة الطقس فى المحافظات وشددت الوزارة على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتابع كافة التطورات مع غرف العمليات فى المحافظات، موجهة بالمرور الدورى لقيادات المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، والتأكد من تواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى المواقع المتوقع سقوط الأمطار بها .

كما وجهت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية والصحة للتعامل مع أى أحداث طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.



طقس غدا وتشهد البلاد أجواء شديدة البرودة اليوم الأحد وغدا الاثنين، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس بارد نهارا على معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين سيشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة باليوم الأحد.



تعطيل الدراسة غدا وأعلنت 6 محافظات تعطيل الدراسة غدًا الإثنين فى جميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدما وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

والمحافظات التى تشهد تعطيل الدراسة غدا هى:" القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، ودمياط"