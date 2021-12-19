انتظام الدراسة غدا بجامعة القاهرة وتنظيم ندوة حول تجديد الخطاب الدينى

كتب محمد صبحى

أكدت مصادر مطلعة بجامعة القاهرة انتظام الدراسة غدا على مستوى كليات الجامعة، مؤكدة: هناك انتظام كامل فى تنظيم المحاضرات بالكليات وفقا للجدول الدراسى الطبيعى وأنه لم يتخذ أى قرارات حتى الآن بشأن تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية.

واضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حالة الطقس ملائمة فى القاهرة الكبرى ولا يوجد أى نيه بشأن تعطيل الدراسة فى الجامعة حتى الآن مع انتظام كافة الفاعليات التى تعقدها الجامعة .

ومن المقرر أن تنظم جامعة القاهرة اليوم الاثنين ندوة مشتركة عن الدولة الوطنية والخطاب الديني ضمن مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد، ويحاضر في الندوة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وثروت الخرباوي المفكر الإسلامي، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى.