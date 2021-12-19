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التعليم تتيح بث حصص مراجعة لجميع وحدات مناهج الصف الرابع الابتدائى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:29 م
التعليم تتيح بث حصص مراجعة لجميع وحدات مناهج الصف الرابع الابتدائى طلاب المدارس
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة بث حصص مراجعة لجميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائى من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني) بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام وذلك لدعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://stream.moe.gov.eg/
 
وأوضحت الوزارة أن الحصة تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة وذلك من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.
 
 

التربية والتعليم

حصص مراجعة لجميع المناهج

مركز تطوير المناهج

منصة البث المباشر

اخبار مصر

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