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التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بـ7 محافظات بسبب موجة الطقس السيئ

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:56 م
التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بـ7 محافظات بسبب موجة الطقس السيئ الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه نتيجة لتقرير وارد لغرفة عمليات الوزارة، ونظرا لحالة الطقس السيئ المتوقع نتيجة لتقارير الأرصاد الجوية، تم تعطيل الدراسة في 7 محافظات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك طقس شديد البرودة والرياح المتوسطة، ورفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من 3 لـ 4 أمطار في المحافظات الساحلية، والقاهرة ستشهد طقس شديد البرودة بدون أمطار، وفي الإسكندرية لا يوجد تجمعات مياه، واستمرار برفع درجة الاستعداد بكافة مدن المحافظة".

وقال: "محافظة مطروح، سيتم تعطيل الدراسة مع أمطار خفيفة على مدينة مطروح والنزيلة، وستشهد طقس شديد البرودة ورياح، وكفر الشيخ أيضاً هناك إجازة، وتوقفت الأمطار على مدينة بلطيم، وهناك استعدادات لأي حالة طوارئ بالمحافظات، وتم التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي".


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