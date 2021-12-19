القوى العاملة: تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بداية يناير

رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه منذ شهر إبريل الخطوات الجادة وبدت فى زيارة رئيس مجلس الوزراء ووقعنا مذكرات تفاهم لعودة العمالة المصرية ونحن خلال المرحلة الماضية نحاول أن نتحسس الأمور الخاصة بالنواحى الأمنية ولم يتم السماح بسفر مواطن إلا ونحن مطمئنين عليه وليس الحماية الشخصية فقط ولكن كافة حقوقه.

وأكد: وثائق التأمين التى ستكون معدة الهدف الرئيسى منها أن نكون مطمئنين على العمالة المصرية فى أى مكان تكون فيه وهى جاهزة وستكون دائما شرطا من شروط التعاقد مع الشركات الليبية، ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فى أول يناير وسيكون هناك اجتماع للمجلس القومى للأجور يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: اليوم يزورنا وزير العمل الليبى ومعه لجنة فنية كاملة للربط الإلكترونى بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة لبدء تلقى طلبات الاستقدام.

وتابع: المشروعات المصرية العملاقة استوعبت الكثير من العمالة العائدة من ليبيا والعراق واليمن وكل الدول التى عادت منها العمالة فى 2011 والمشروعات استوعبت كما كبيرا من العمالة العائدة، وهى من ضمن استراتيجيات الدولة المصرية أن تستوعب العمالة المصرية فى المشروعات التى تقام والدولة المصرية نجحت فى هذا.