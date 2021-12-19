اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بداية يناير

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:17 م
القوى العاملة: تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بداية يناير محمد سعفان
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه منذ شهر إبريل الخطوات الجادة وبدت فى زيارة رئيس مجلس الوزراء ووقعنا مذكرات تفاهم لعودة العمالة المصرية ونحن خلال المرحلة الماضية نحاول أن نتحسس الأمور الخاصة بالنواحى الأمنية ولم يتم السماح بسفر مواطن إلا ونحن مطمئنين عليه وليس الحماية الشخصية فقط ولكن كافة حقوقه.

 

وأكد: وثائق التأمين التى ستكون معدة الهدف الرئيسى منها أن نكون مطمئنين على العمالة المصرية فى أى مكان تكون فيه وهى جاهزة وستكون دائما شرطا من شروط التعاقد مع الشركات الليبية، ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فى أول يناير وسيكون هناك اجتماع للمجلس القومى للأجور يوم الثلاثاء القادم.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: اليوم يزورنا وزير العمل الليبى ومعه لجنة فنية كاملة للربط الإلكترونى بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة لبدء تلقى طلبات الاستقدام.

 

وتابع: المشروعات المصرية العملاقة استوعبت الكثير من العمالة العائدة من ليبيا والعراق واليمن وكل الدول التى عادت منها العمالة فى 2011 والمشروعات استوعبت كما كبيرا من العمالة العائدة، وهى من ضمن استراتيجيات الدولة المصرية أن تستوعب العمالة المصرية فى المشروعات التى تقام والدولة المصرية نجحت فى هذا.

 

 

 


القطاع الخاص

الحد الأدنى للأجور

العمالة

ليبيا

القوى العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيقية الأحزاب تختتم جلسات الحوار المجتمعى بخصوص قانون العمل بلقاء الوزير.. محمد سعفان: هدف القانون تحقيق بيئة عمل آمنة.. وانتصر فى مجمله للمرأة العاملة.. وحفل سنوى لتكريم الشركات التى تحترم العمالة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:59 م

"القوى العاملة" بالشيوخ توافق على قانون العمل الجديد بعد حسم المواد الجدلية.. جزاء فصل العامل بيد المحكمة العمالية.. ومحمد سعفان: نستهدف تشريعا متوازنا يحقق العدالة دون ظلم أحد.. واللجنة تستمع لكل وجهات النظر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:00 م

القوى العاملة: عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قريبًا.. توقيع بروتوكول الربط الإلكترونى بين البلدين لحصر العاملين فى طرابلس وتحديد أماكن تواجدهم.. ومحمد سعفان: تدريبات لكل العمالة وفقا للمهن المطلوبة قبل سفرها

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 04:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة