اليوم السابع
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التضامن: توصيات مؤتمر الاستثمار الاجتماعي تهدف للحفاظ على ذوي الإعاقة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:38 م
التضامن: توصيات مؤتمر الاستثمار الاجتماعي تهدف للحفاظ على ذوي الإعاقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد حلمي، مستشار وزيرة التضامن لخدمات الإعاقة والحوكمة، إن المؤتمر السنوي الأول بشأن "جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة" والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي لتعريف الاستثمار الاجتماعي بالأشخاص ذوي الإعاقة وأهميته والعوائد المتوقعة منه مستقبلا.

أضاف حلمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه سيتم العمل على الخروج بتوصيات هامة من خلال المؤتمر، بهدف الحفاظ علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأخذ بها داخل الوزارات المعنية في الفترة المقبلة، مردفا: "سنطرح توصيات المؤتمر على الجهات المعنية، وترجمتها إلى آليات وإجراءات فعلية ليتم الأخذ بها، ونتمنى استمرارها مستقبلا من أجل البناء على ما تحقق".

وأكمل: "المؤتمر يناقش 3 محاور هامة، هي جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة، والتركيز على ريادة الأعمال والابتكار، وخدمات الشمول المالي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل".


نيفين القباج

وزيرة التضامن الاجتماعى

مؤتم الاستثمار الاجتماعي

الدكتور محمد حلمي

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