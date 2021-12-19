الصحة: مستمرون فى تقديم فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار نشاط وفاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال رغم سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن جميع الوحدات الثابتة والمتحركة ستؤدى نشاطها في عمليات التطعيمات بشكل طبيعى.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض، أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وقال إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.