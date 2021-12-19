اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رغم سوء الأحوال الجوية ..

الصحة: مستمرون فى تقديم فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:19 م
الصحة: مستمرون فى تقديم فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حملة تطعيم ضد شلل الاطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار نشاط وفاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال رغم سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن جميع الوحدات الثابتة والمتحركة ستؤدى نشاطها في عمليات التطعيمات بشكل طبيعى.
 
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض، أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.
 
وقال إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.
 

الصحة

شلل الاطفال

الحملة القومية

سوء الاحوال الجوية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعطيل الدراسة فى عدة محافظات لسوء الأحوال الجوية.. القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ.. ولا دراسة بالمعاهد الأزهرية.. والدراسة منتظمة بجامعتى القاهرة وحلوان

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:09 م

تعطيل الدراسة غدا الاثنين بالبحيرة لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:58 م

"7 محافظات حتى الآن" خريطة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ.. إنفوجراف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:52 م

محافظ دمياط: تعطيل الدراسة غدًا الاثنين لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة