"الرعاية الصحية" تطلق حملة صحتك قوتك للتوعية بالفحص الطبى الشامل المجانى

كتب وليد عبد السلام

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، حملة توعوية تحت شعار (صحتك_ قوتك) للتوعية بالفحص الطبي الشامل المجاني لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الثلاث "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية".

وأوضح بيان الهيئة اليوم، أن الحملة التوعوية (صحتك_ قوتك)، التي تبثها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك عبر الرابط https://www.facebook.com/GAHEgypt/، تتم بالتعاون مع أحد شركات المستحضرات الدوائية العالمية، وتحث على توعية المواطنين بضرورة المتابعة الدورية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، والبالغ عددهم 102 مركزًا ووحدة لصحة الأسرة تابعين للهيئة بكافة أحياء وضواحي محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وتابع بيان الهيئة، يشارك بالحملة التوعوية مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة، لما لهم من تأثير إيجابي في المجتمع بهدف دعوة وحث المواطنين، بأهمية إجراء الفحوصات الدورية وذلك حفاظًا على صحتهم والاطمئنان على سلامتهم ووقايتهم من الإصابة من أيٍ من الأمراض المزمنة كأمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، أو حتى التعايش الآمن مع هذه الأمراض.

واستكمل البيان، خلال حملة (صحتك_قوتك) يتم بث عدة رسائل توعوية، من خلال أطباء الأسرة بمراكز ووحدات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للتنويه عن أهمية الفحوصات وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، وعوامل الخطورة التي قد تؤدي للإصابة بهذه الأمراض، مؤكدين على ضرورة الفحص الطبي الدوري الشامل المجاني للمنتفعين بالمنظومة الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن الفحص الطبى الشامل للمنتفعين، والذى تقوم به الهيئة من خلال منشآتها الصحية بمحافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، هو حق أصيل من حقوق المنتفعين، وذلك بهدف المتابعة الدورية للوقوف على الحالة الصحية للمسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الثلاث .

داعيًا كافة المواطنين بالمحافظات الثلاث ، التوجه إلى وحدة أو مركز صحة الأسرة التابع لها المنتفع، لإجراء الفحص الطبى الشامل للمواطن ولأسرته، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراء الفحص الطبى الشامل، للاطمئنان على صحة المنتفعين وسلامتهم، وكذلك الكشف المبكر عن الأمراض وخصوصًا الأمراض المزمنة، لاتخاذ اللازم طبيًا وتدارك الحالة الصحية مبكرًا بما يساهم فى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بشكل عام، والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بشكل خاص.