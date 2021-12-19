اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:32 م
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حصاد الوزارات..الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون وزارة الصحة والسكان
إعداد ــ محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون ولا داع للقلق

الصحة: تطعيم شلل الأطفال مجانا للمصريين والأجانب و90 ألف عضو يشاركون بالحملة

الصحة تعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من حى الأسمرات

الرى: تنفيذ 57 بئرا جوفيا بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية

نقيب التمريض تبحث مع التعليم العالى تخصيص 3 زمالات ومكافأة الامتياز للطلاب

تعاون بين الأوقاف والعدل ودار الإفتاء لتثقيف الأسرة والحد من ظاهرة الطلاق

التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى ربط البحث العلمى بالصناعة

القومية للأنفاق: تسلمنا 3 قطارات لخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

التضامن: جدوى الاستثمار الاجتماعى لذوى الإعاقة منذ 2020 وتأجيله بسبب كورونا

وزير الأوقاف: مجلس الوزراء يتصدى للشائعات بطريقة مهنية

القوى العاملة: تعيين 482 شابا وصرف 544 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بدمياط

 


الصحة

حصاد الوزارات

اوميكرون

اخبار مصر

التعليم

التموين

الرى

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