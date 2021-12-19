حصاد الوزارات..الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون ولا داع للقلق
الصحة: تطعيم شلل الأطفال مجانا للمصريين والأجانب و90 ألف عضو يشاركون بالحملة
الصحة تعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من حى الأسمرات
الرى: تنفيذ 57 بئرا جوفيا بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية
نقيب التمريض تبحث مع التعليم العالى تخصيص 3 زمالات ومكافأة الامتياز للطلاب
تعاون بين الأوقاف والعدل ودار الإفتاء لتثقيف الأسرة والحد من ظاهرة الطلاق
التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى ربط البحث العلمى بالصناعة
القومية للأنفاق: تسلمنا 3 قطارات لخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر
التضامن: جدوى الاستثمار الاجتماعى لذوى الإعاقة منذ 2020 وتأجيله بسبب كورونا
وزير الأوقاف: مجلس الوزراء يتصدى للشائعات بطريقة مهنية
القوى العاملة: تعيين 482 شابا وصرف 544 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بدمياط
وزير العمل الليبى: العمالة المصرية مطلوبة بالآلاف فى مجالات عديدة بدولتنا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة