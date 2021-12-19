نقيب التمريض تبحث مع التعليم العالى تخصيص 3 زمالات ومكافأة الامتياز للطلاب

كتبت ـ آية دعبس

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعاً بالدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بديوان وزارة الصحة والسكان، لمناقشة قضايا مهنة التمريض.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، في بيان لها اليوم، إنه تم عرض مسودة قانون مزاولة مهنة التمريض على الدكتور خالد عبد الغفار والذى قام بتحويله للمستشار القانونى للوزارة لمراجعته قانونياً قبل عرضه رسمياً بالبرلمان.

وقدمت نقيب التمريض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن اجتماعات اللجنة التشريعية لإعداد القوانين، واللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة بجامعة الدول العربية، والتى تناولت إعداد استراتيجية عربية وموحدة للتمريض والقبالة الخاصة بالدول العربية، وأول قانون استرشادى لتنظيم ممارسة التمريض بالدول العربية.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تخصيص 3 زمالات جديدة للتمريض منها زمالة القابلات "المولدات" وزمالة تمريض أسرة على غرار طبيب الأسرة، وزمالة تمريض صحة المجتمع.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم مناقشة مكافأة طلاب الامتياز والتى تشمل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتها بمكافأة الامتياز للأطباء، لافته إلى أن وزارة التعليم العالى قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف وانتهت من كافة الاجراءات ورفعتها لوزارة المالية، ووعد وزير التعليم العالى بمخاطبة وزارة المالية مرة أخرى لسرعة التنفيذ.