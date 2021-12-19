تعاون بين الأوقاف والعدل ودار الإفتاء لتثقيف الأسرة والحد من ظاهرة الطلاق

كتب ـ على عبد الرحمن

وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مذكرة تفاهم اليوم الأحد بمقر وزارة العدل، فى إطار التعاون والتنسيق فى التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن المذكرة تتضمن برامج ودورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث "الأوقاف والعدل والإفتاء" للأئمة والمأذونين بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعي.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن قضية الوعى هى المعركة الآن بالمواجهة مع جماعات التطرف والتى لم تنته بعد، ولكن هذه المعارك مواجهة الشائعات ونشر الوعى لأنها قضية حياتية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال ملتقى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى، أن هناك أعضاء فى التنظيمات كل مهمتهم فبركة الشائعات الخاصة بالتعليم وغيره من المجالات المختلفة، فهناك من يبث الشائعات الممنهجة، ووجه وزير الأوقاف الشكر لمجلس الوزراء على إصدار ردود على الشائعات من خلال بيانات رسمية وهو ما يجعل الشائعات تنتهى إلى حد كبير بطريقة مهنية وفنية وسط مساعى لمواجهتها. وأشار جمعة إلى أن تكثيف نشر الشائعة يتم مواجهته بتكثيف نشر الرد.