الرى تنشر صور خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الثلاثاء

كتبت ــ أسماء نصار

كشفت نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار ، بوزارة الموارد المائية والرى، عن أنه من المتوقع اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وأجزاء من محافظتى البحيرة ومطروح وتقل شدتها على باقى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد.

فيما يتوقع مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، غدا الاثنين، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد.

كما يتوقع الثلاثاء المقبل، سقوط أمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية للدلتا، مناشدًا ناشد المواطنين توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة خلال فترة التنبؤ على السواحل الشمالية.