اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون ولا داع للقلق

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:37 ص
الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون ولا داع للقلق الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن الحالات الثلاثة المصابة بالمتحور الجديد أوميكرون، والتي تم رصدها للوافدين من الخارج من خلال عملية التتبع الجيني للحالات، مستقرة تماما، مشيرا أن حالتين لم تظهر عليها أعراض المرض والثالثة تعانى من أعراض بسيطة.
 
وأصاف عبدالغفار خلال مشاركته بتدشين الحملة القومية لتطعيم ضد شلل الأطفال، أن مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون ولا يوجد ما يدع للقلق أو الخوف، فائلا: "إحنا مش قلقانين من أوميكرون"، وأن الصحة لديها كافة الاستعدادات لمواجهة اي تغيرات تطرا على حالات الإصابة في مصر. 
 
وأوصح، أن مستشفيات العزل والصحة جاهزة تماما لأي تغيرات قد تحدث بسبب أوميكرون، لافتا أن المتحور السائد الآن في العالم متحور دلتا بلس ويعد أكثر في المصاعفات مقارنة بأوميكرون، وهناك خطة ورؤية لرصد أى حالات بمتحور أوميكرون من خلال الوافدين من الخارج من خلال منافذ مصر البرية والجوية والبحرية. 
 
وتابع القائم بعمل وزير الصحة، إنه يتم تطعيم أكثر من 550 ألف مواطن يوميا بجرعات لقاح كورونا المختلفة، بالإضافة بدء تطعيم الجرعة المعززة لتطعيم الحالات التي مر عليها أكثر من ثلاث شهور من أجل تعزيز المناعة والوقاية من  فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم البدء في إرسال الرسائل للحصول علي الجرعة الثالثة، مؤكدًا أن الصحة لديها مخزون استراتيجي من اللقاحات مما أدى للموافقة على الجرعة الثالثة، وموضحا أن هناك توسع في عملية التطعيم لاستهداف أكبر قدر ممكن من المواطنين.
 
الام وطفلها قبل التطعيم
الام وطفلها قبل التطعيم

الام وطفلها
الام وطفلها

الوزير يطعم احمد الاطفال
الوزير يطعم احمد الاطفال

الوزير يطمئن الطفله
الوزير يطمئن الطفله

بدايه التظعيم ضد مرض شلل الاطفال
بدايه التظعيم ضد مرض شلل الاطفال

بدايه حمله التطعيم ضد شلل الاطفال
بدايه حمله التطعيم ضد شلل الاطفال

تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال

تطعيم الطفل عن طريق الحقن
تطعيم الطفل عن طريق الحقن

تطعيم الطفل
تطعيم الطفل

تطعيم عن طريق التنقيط
تطعيم عن طريق التنقيط

حديث ودي بين الوزير والاطفال
حديث ودي بين الوزير والاطفال

حديث وزير الصحه مع الاهالى داخل الوحده
حديث وزير الصحه مع الاهالى داخل الوحده

دكتور خالد عبد الغفار
دكتور خالد عبد الغفار

دكتور خالد عيد الغفار داخل وحده التطعيم
دكتور خالد عيد الغفار داخل وحده التطعيم

وزير الصحه داخل وحده التطعيم قبل بدء الحمله
وزير الصحه داخل وحده التطعيم قبل بدء الحمله

وزير الصحه والتعليم العالم يحمل طفل قبل التطعيم
وزير الصحه والتعليم العالم يحمل طفل قبل التطعيم

وزير الصحه ومحافظ القاهره والقيادات
وزير الصحه ومحافظ القاهره والقيادات

وضع الطفل قبل التطعيم
وضع الطفل قبل التطعيم
 

الصحة

كورونا

اوميكرون

شلل الاطفال

متحورات كورونا

متحور كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين: رصد حالتى إصابة بـ"أوميكرون" فى مقاطعة بوسط البلاد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:33 ص

التليفزيون هذا المساء: "مكافحة كورونا": لا يوجد ما يثير الذعر من "أوميكرون"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:00 ص

تقارير إعلامية: بايدن يلقى خطابا الثلاثاء لمناقشة تفشى المتحور "أوميكرون"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:00 ص

الصحة: الحالات المصابة بـ"أوميكرون" لا تعانى أى أعراض باستثناء واحدة

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:11 م

رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد ما يثير الذعر والهلع من متحور "أوميكرون"

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة