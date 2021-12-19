وزير الأوقاف: مجلس الوزراء يتصدى للشائعات بطريقة مهنية

كتبت ياسمين يحيى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أن قضية الوعى هى المعركة الآن بالمواجهة مع جماعات التطرف والتى لم تنته بعد، ولكن هذه المعارك مواجهة الشائعات ونشر الوعى لأنها قضية حياتية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال ملتقى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى، أن هناك أعضاء فى التنظيمات كل مهمتهم فبركة الشائعات الخاصة بالتعليم وغيره من المجالات المختلفة، فهناك من يبث الشائعات الممنهجة .

ووجه وزير الأوقاف الشكر لمجلس الوزراء على إصدار ردور على الشائعات من خلال بيانات رسمية وهو ما يجعل الشائعات تنتهى إلى حد كبير بطريقة مهنية وفنية وسط مساعى لمواجهتها. وأشار جمعة إلى أن تكثيف نشر الشائعة يتم مواجهته بتكثيف نشر الرد.