التضامن: جدوى الاستثمار الاجتماعى لذوى الإعاقة منذ 2020 وتأجيله بسبب كورونا

كتب ـ مدحت وهبة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المركز القبطي كان له دور كبير في دعم ذوي الإعاقات، وأن فكرة مؤتمر جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة بدأت منذ الفترة الأخيرة من 2020، وتم تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، لافتة أن الاستثمار في ذوي الاعاقة ينتج عنه الكثير من العوامل التنموية.

وأضافت "القباج "خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول حول «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، وأنه لن نكتفي فقط بقول إن ذوي الإعاقة لهم حقوق، والأفضل ترجمة ذلك على أرض الواقع، لأنه من المهم الاستثمار فيهم، ومكان ذوي الهمم ليس في المستشفيات وأماكن الرعاية، ولكن في كافة مناحي الحياة ويتم توفير الخدمات لهم .

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أولها " جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة " والمحور الثاني يناقش "توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري"، أما المحور الثالث فيتناول " ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة".